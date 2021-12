Theia, l'appli qui lit les médicaments des patients aveugles

Theia®, l'appli pour sécuriser la prise de médicaments par des personnes déficientes visuelles. Il suffit de scanner le code barre pour entendre toutes les infos à haute voix. A télécharger gratuitement sur App store et en janvier 2022 sur Android.

Comment permettre aux personnes déficientes visuelles de prendre leur médicament en toute autonomie et sécurité ? Via une toute nouvelle application développée et testée par Sanofi avec l'association Valentin Haüy. Son nom ? Theia®. En France, environ 1,7 million de personnes sont malvoyantes et 65 000 sont atteintes de cécité ; parmi elles, seules 12% savent lire le braille. « De ce fait, la sécurité de ces personnes lors de la prise de médicaments (ndlr : dont le nom figure en braille sur les boîtes) est un véritable enjeu de santé publique », selon les concepteurs de l'appli.

Une lecture à haute voix

Pour éviter de les mettre en danger en cas d'erreur d'absorption, cette appli permet de scanner le code-barres ou le code DataMatrix de l'ensemble des médicaments disponibles en France à l'aide d'un téléphone mobile. Elle affiche à l'écran et fournit simultanément la lecture par synthèse vocale du nom du médicament, son dosage, son numéro de lot, sa date d'expiration et un résumé des informations et contre-indications, issues d'une base de référence reconnue sur les produits santé. 13 000 médicaments sont ainsi listés. Ses concepteurs précisent qu'elle « n'a pas vocation à se substituer à un avis, un diagnostic ou un traitement médical ».



Disponible sur iOS (App store) dans un premier temps, elle sera également téléchargeable sur Android dès janvier 2022.