Bénévole handicap : une plateforme pour trouver sa mission

Envie de devenir bénévole, comment faire ? Une plateforme dédiée propose 10 000 missions pour les 18 ans et plus dans toute la France. Certaines permettent d'offrir son temps à des personnes handicapées.

Envie de devenir bénévole mais sans savoir à quelle porte frapper ? Une plateforme dédiée est lancée par Bouygues Télécom (en lien ci-dessous), qui permet à chacun de se mobiliser en ajustant la modalité et la durée de son engagement : quelques heures, un week-end, lors de vacances ou plus régulièrement pendant l'année. Elle a été construite en partenariat avec JeVeuxAider, Tous Bénévoles et Oneheart.

Des missions handicap ?

10 000 missions touchent toutes les formes de solidarité, disponibles à partir de 18 ans (un filtre « mission en famille » permet aussi d'impliquer les plus jeunes) et dans tous les domaines (environnement, santé, sport, animaux, éducation...). Certaines, néanmoins rares, proposent des actions sensibilisation au handicap auprès du grand public et des professionnels ou encore des actions de bénévolat auprès de personnes en situation de handicap. Pour trouver la mission ad hoc, il suffit de taper le mot clé « handicap » dans le moteur de recherche, puis la date de début de mission et la ville. Quelques exemples, à Paris ? Un aménagement et décoration d'intérieur chez des personnes non-voyantes, l'accompagnement d'une personne non-voyante pour du shopping, l'aide à l'animation d'un atelier chant...