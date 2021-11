Lac Titicaca, 122 km à la nage : top départ pour Théo Curin

Dernière ligne droite ! Le 10 novembre 2021, le nageur quadri-amputé Théo Curin s'élancera dans les eaux gelées du lac Tititica, au Pérou. 122 km de nage en totale autonomie pour briser les idées reçues sur le handicap et sensibiliser à l'écologie.

3 800 m d'altitude, 190 km de long, 107 m de profondeur, une eau à 10 degrés, un air appauvri en oxygène... Le lac Titicaca a de quoi effrayer les sportifs les plus aguerris. Mais pas Théo Curin. A 21 ans, le nageur quadri-amputé s'est lancé un défi fou : traverser le lac le plus haut du monde et l'un des plus grands d'Amérique du sud, soit 122 km en totale autonomie. Pour lui donner une dimension humaine et solidaire, il a embarqué Malia Metella, ancienne championne olympique de natation, et Mathieu Witvoet, un éco-aventurier habitué des challenges hors normes. Ils devront tour à tour tracter un radeau de 500 kilos qui contient de la nourriture lyophilisée, des vêtements chauds et un filtre à eau. Top départ le 10 novembre 2021 !

Un entraînement intensif

A moins de deux semaines, l'excitation se mêle à l'appréhension. Après treize mois de préparation, les corps sont éprouvés, la fatigue et le stress commencent à se faire sentir. Le trio effectue actuellement son ultime préparation en France, au lac Matemale, dans les Pyrénées, sans combinaison, pour s'habituer à la nage en eau froide, avant de s'envoler pour le Pérou. Un « stage très intense et éprouvant », confirme Théo Curin. Stéphane Lecat, le coach de l'expédition, « nous a envoyé le programme d'entraînement quinze jours avant de partir et, franchement, ça faisait peur ! », sourit le jeune homme qui ne retient malgré tout « que du positif ». Au menu : quatre entraînements quotidien (deux de natation, deux autres de musculation) et une bonne dose de fous rires. La force de ce trio ? « Une entente incroyable et une solidarité à toute épreuve ». Quand l'un faiblit, l'autre le relève, aussitôt, le poussant à dépasser ses limites, toujours plus.

Enjeu environnemental

Cette expédition revêt également une dimension environnementale et solidaire particulière. Les trois nageurs comptent ainsi mettre en lumière les problématiques écologiques et sensibiliser le plus grand nombre. Le Défi Titicaca entend donc, via un appel aux dons, soutenir des projets et associations locaux. Des nageurs péruviens seront également invités à accompagner le trio sur une partie du tracé. En parallèle, tout sera mis en œuvre pour en faire une expédition « zéro déchet » : choix de matériaux écoresponsables pour la fabrication du radeau, panneaux solaires, purificateur d'eau, nourriture en vrac, etc… Pour suivre leurs aventures, rendez-vous, dès le 8 novembre, sur le site defititicaca.com, accessible à tout type de handicap grâce à un partenariat avec Facil'iti. « Vraiment hâte d'y être et de donner le meilleur de nous-mêmes pour montrer de quoi nous sommes capables ! », s'impatientent les aventuriers.



© Andy Parant