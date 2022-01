Prochain Comité interministériel du handicap: 3 février 2022

Comme promis par Jean Castex, le Comité interministériel du handicap (CIH) se réunit désormais tous les 6 mois. La date du prochain est dévoilée : le 3 février 2022. Ce sera le 6ème et dernier du mandat Macron.

3 février 2022 au matin, c'est la date fixée pour le sixième et dernier Comité interministériel du handicap (CIH) du quinquennat Macron. En juillet 2020, lors de sa déclaration de politique générale, fraîchement nommé, Jean Castex annonçait qu'il réunirait le CIH tous les six mois et non plus une fois par an. Le dernier a eu lieu le 5 juillet 2021. Timing respecté, à un mois près, crise sanitaire oblige !

Ministres réunis autour du handicap

Le Comité interministériel du handicap, créé par décret du 6 novembre 2009, est « chargé de définir, coordonner et évaluer les politiques conduites par l'État en direction des personnes handicapées ». Autour du Premier ministre, il réunit l'ensemble des membres du gouvernement concernés. A ne pas confondre avec la CNH (Conférence nationale du handicap) qui doit avoir lieu tous les trois ans, la dernière ayant été accueillie le 11 février 2020 à l'Elysée.



Cet événement est en principe l'occasion d'annoncer de nouvelles mesures. Y en aura-t-il à deux mois du premier tour de la présidentielle (le 10 avril) ?