Projet innovant pour l'école inclusive? 400 000 € à la clé!

Des idées innovantes en faveur de l'école inclusive, notamment un serious game ? La Caisse des dépôts lance ENVI-handicap et éducation, le premier appel à projets dédié. 400 000 euros pour les lauréats qui ont jusqu'au 5 novembre 2021 pour postuler

Comment identifier, faire émerger et appuyer le développement de services numériques dans le domaine du handicap et tout particulièrement en matière de scolarité et d'éducation ? Dans le cadre de son action en faveur de la cohésion sociale, la Caisse des dépôts lance son premier appel à projets sur ce thème. Idées innovantes exigées ! 400 000 euros, à répartir entre tous les lauréats, permettront de financer l'amorçage et le déploiement de leur dispositif. Il s'adresse aux organismes de droit privé, notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire et ceux des technologies numériques : entreprises, start-up, fondations, coopératives, mutuelles, structures associatives… Leurs solutions doivent être généralisables au niveau national.

2 axes sur l'école inclusive

L'appel à projets porte sur deux enjeux majeurs de l'école inclusive.

1. Simplifier la vie des élèves en situation de handicap et de leurs proches aidants. Comment ? En proposant des services et outils numériques qui leur permettent de gagner du temps dans la recherche d'infos sur l'accessibilité des bâtiments scolaires ou dans celles de solutions d'accompagnement sur les temps extrascolaires, ou encore pour préparer l'insertion professionnelle de ces élèves.



2. Sensibiliser les autres élèves et le personnel via un « serious game » qui permettrait de placer les participants en situation. Un atout ludique pour appréhender les réalités des enfants en situation de handicap lors de leurs apprentissages et dans la vie courante.

Commet postuler ?

Pour consulter le cahier des charges et candidater avant le 5 novembre 2021 à 17 heures, rendez-vous sur la plateforme « Envi - Appels à projets - Politiques sociales de la Caisse des Dépôts » (en lien ci-dessous).



Les lauréats seront référencés sur Mon parcours handicap, plateforme numérique développée par la Caisse des dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour le compte de l'Etat. Elle vient justement de se doter, en octobre 2021, d'une rubrique « scolarité » (article en lien ci-dessous).