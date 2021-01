Rétro 2020 : les mesures handicap qui ont marqué l'année

Quoi de neuf pour les droits des personnes handicapées en 2020, année noire marquée par la Covid-19 ? Récap des mesures au fil des mois, avec quelques coups de cœur...

DECEMBRE

• 3. Un nouveau comité de rédaction piloté par le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) va se pencher sur la sémantique autour du handicap pour inciter les médias à dépoussiérer les vieux clichés et utiliser les "mots justes".

• 8. Des aménagements d'examens simplifiés et harmonisés pour les élèves handicapés, c'est ce que promet une nouvelle procédure de l'Education nationale.

• 18. 30 millions d'euros sont débloqués par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) pour amorcer le virage numérique des établissements et services médico-sociaux. Encore trop de retard dans ce secteur, avec des dossiers toujours en version "papier".



Coup de cœur. 33 ans après avoir participé aux Jeux olympiques de Séoul, Claire Supiot, 52 ans, s'entraîne pour les paralympiques de Tokyo en 2021. Atteinte de la maladie de Charcot, la nageuse entend "marquer l'histoire".

NOVEMBRE

• 27. Le congé de 30 jours alloué aux pères en cas d'hospitalisation de l'enfant à la naissance, notamment en cas de prématurité, peut désormais bénéficier aux fonctionnaires.

• 16. Jean Castex tient à Matignon son premier Comité interministériel du handicap et en promet un tous les six mois.6. Le dédommagement perçu par les aidants familiaux, la Prestation de compensation du handicap (PCH) et l'Allocation journalière du proche aidant (AJPA) ne sont plus retenus dans le calcul du Revenu de solidarité active (RSA). Idem pour la prime d'activité.



Coup de cœur. Le 8 novembre 2020, Damien Seguin, skipper né sans main gauche, met les voiles pour le Vendée Globe, devenant ainsi le premier handisportif à participer à ce tour du monde en solitaire.

OCTOBRE

• 1er. L'AJPA entre en vigueur. Jusqu'à 52 euros par jour pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie.

• 15. En 2021, le gouvernement annonce qu'il consacrera 25 millions d'euros pour améliorer le service des 104 maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

• 16. Le gouvernement va débloquer 200 millions d'euros pour que les aides à domicile, qui interviennent chez des personnes âgées ou handicapées, puissent bénéficier d'une hausse de salaire.

• 23. Une nouvelle indemnité de 600 euros bruts par an pour les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) exerçant des missions de référents.

• 29. Reconfinement de l'ensemble du territoire jusqu'au 1er décembre. Les établissements restent ouverts et certaines dérogations (masque, sorties) sont possibles en cas de handicap.



Coup de cœur. Théo Curin, nageur quadri-amputé, annonce sa traversée inédite du lac Titicaca : 122 km, une eau à 10 degrés, 3 800m d'altitude, en totale autonomie... Top départ en novembre 2021 !

SEPTEMBRE

• 11. Coup de pouce de l'Etat pour financer les masques inclusifs transparents en emploi.

• 15. L'Agence du médicament (ANSM) saisit le procureur de la République pour lui signaler le cas de médecins prescrivant à des enfants autistes des antibiotiques ou des substances censées éliminer les métaux lourds.

• 17. L'obligation de construire des logements neufs avec des salles de bain adaptables avec "zéro ressaut de douche" (sans bac avec un simple siphon dans le sol) sera effective pour les demandes de permis de construire à compter du 1er janvier 2021.

Coup de cœur. Amputé des bras, Thierry Corbalan nage 180 km entre la Corse et Mandelieu, la ville où il a eu son accident 32 ans auparavant. Un exploit hautement symbolique pour le Dauphin corse qui promet que c'était le dernier.

AOUT

Coup de cœur. Gravir cinq des plus hauts sommets d'Italie, c'est le pari fou d'Andrea Lanfri et Massimo Coda, deux alpinistes transalpins amputés. Le 1er août 2020, ils atteignent le sommet du mont Blanc.

JUILLET

• 1er. Les titulaires de l'AAH atteignant l'âge de 62 ans perçoivent désormais automatiquement leur pension de retraite, sans avoir la moindre démarche à accomplir.

• 23. La création d'une 5e branche "autonomie" de la Sécurité sociale est définitivement adoptée par le Parlement. Maintes fois repoussée à cause de son coût, elle concerne les personnes âgées et handicapées.

• 26. A la suite du remaniement du gouvernement, Sophie Cluzel, 59 ans, est reconduite comme secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées par Jean Castex.

• 26. Dans un contexte économique dégradé, Jean Castex annonce une aide de 100 millions d'euros (soit 4 000 euros par personne) pour inciter à l'emploi des travailleurs handicapés, sans limite d'âge.



Coup de cœur. La marque de luxe Gucci fait d'Ellie Goldstein, une jeune mannequin de 18 ans, porteuse de trisomie 21, sa nouvelle égérie.

JUIN

• 5. 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour soutenir les pro du médico-social pleinement mobilisés dans la gestion de la pandémie.

• 8. 800 360 360, tout nouveau numéro vert d'appui mis en place par le gouvernement pour les personnes en situation de handicap et les aidants dans le cadre de la crise, opérationnel dans 24 départements.

• 18. Alors que s'achève l'actuelle Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, le Parlement a voté un nouvel opus post-2020 à une écrasante majorité.

MAI

• 4. Portabilité des équipements, dérogation aux règles de concours, titularisation pour les apprentis... Trois décrets offrent de nouvelles avancées pour les fonctionnaires en situation de handicap.

• 6. Lancement dans l'urgence de la plateforme "Mon Parcours Handicap", une mise en ligne "accélérée" par la crise de ce point d'entrée unique d'information, d'orientation et de services.

• 15. Versement d'une "aide d'urgence" pour les familles les plus modestes. Les allocataires de l'AAH répondant à certains critères sont concernés.

• 26. Un texte porte le congé pour deuil d'enfant à quinze jours ouvrés et propose un meilleur accompagnement des parents.

AVRIL

• 6. En complément des mesures instaurées par les pouvoirs publics, l'Agefiph annonce dix aides pour soutenir les travailleurs handicapés exposés à la crise.

• 22. Pas de rupture de droits pour les enfants bénéficiaires de l'AEEH (Allocation d'éducation de l'enfant handicapé) qui ont 20 ans durant l'état d'urgence. En cas de retard de décision de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), ceux qui peuvent y prétendre basculeront vers l'AAH quand leur dossier sera traité.



Coup de cœur. Une parenthèse de répit au vert durant le confinement, c'est ce que proposent des particuliers en mettant leur jardin à disposition des personnes autistes et de leurs proches.

MARS

• Trois accompagnateurs d'une personne en fauteuil roulant peuvent bénéficier d'une réduction de 30 % en première classe avec la SNCF pour permettre au groupe de voyager ensemble sur les TGV.

• 17. Début du premier confinement.

• 20. Les droits à l'AAH, l'AEEH et la PCH qui arrivent à échéance seront automatiquement prorogés de six mois.

• 24. Les JO de Tokyo sont reportés d'un an, du 24 août au 5 septembre 2021.30. 2,7 euros de plus pour l'AAH, traditionnelle revalorisation annuelle, de + 0,3 % en 2020. A taux plein, elle passe à 902,7 euros.



Coup de cœur. Eléonore Laloux, porteuse de trisomie 21, est élue conseillère municipale de la ville d'Arras au premier tour des élections municipales.

FEVRIER

• 3. Le dépistage néonatal chez tous les nouveau-nés doit être étendu à sept maladies supplémentaires, des affections "héréditaires rares", recommande la Haute autorité de santé (HAS).

• 11. Conférence nationale du handicap à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron.

• 13. L'Assemblée nationale adopte, contre l'avis du gouvernement et de la majorité, une proposition de loi proposant notamment d'individualiser l'AAH. Elle attend d'être étudiée par le Sénat.

• 16. Le Conseil d'Etat annule un décret gouvernemental qui avait augmenté la participation demandée aux personnes placées sous tutelle ou curatelle pour financer leur protection juridique.

• 18. Proposer plus de missions intérimaires aux personnes handicapées, tel est l'objectif de la première entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) de France, qui démarre son activité près de Paris.

• 26. La barrière d'âge de 75 ans pour bénéficier de la PCH saute.



Coup de cœur. On peut être bègue, agent des finances publiques, participer à un concours d'éloquence et avoir de l'humour. C'est ce qu'a prouvé Nicolas Garcia lors du "Grand Oral", sur France 2.

JANVIER

• 1er. Les conditions d'obtention du "bonus inclusion handicap" de 1 300 euros par an pour les établissements d'accueil du jeune enfant sont élargies. Il ne concerne plus seulement les titulaires de l'AEEH.

• 1er. Le Parlement prévoit de ne plus récupérer l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sur les successions.

• 1er. En matière d'emploi des travailleurs handicapés, de nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2020, portant notamment sur la déclaration. Le gouvernement promet des démarches simplifiées.

• 13. Certains aidants familiaux ayant arrêté de travailler pour accompagner un proche peuvent obtenir jusqu'à huit trimestres supplémentaires pour le calcul de la retraite.

• 22. Le nouveau CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) 2020-2023 prend ses fonctions.



Coup de cœur. Samuel Marie est le premier tétraplégique à poser ses roues en Antarctique. Ce baroudeur poursuit son tour du monde initié en 2017 dans les contrées australes.