Plus belle la vie : un acteur trisomique rejoint la série

La nouvelle avait été annoncée en mars 2019 ; un acteur avec trisomie 21 s'apprêtait à rejoindre la célèbre fiction Plus belle la vie. Ces derniers mois, le handicap est décidément au cœur de l'intrigue. En janvier, le personnage emblématique de Luna Torres, incarné par Anne Décis depuis plus de quinze ans, a un accident de voiture qui la rend paraplégique (article en lien ci-dessous). Avec ce casting, un nouveau cap est donc franchi… Le nouvel arrivant devrait bousculer les codes dans la série phare de France 3, diffusée depuis de 2004, et fera son apparition à l'écran dans l'épisode du 21 août 2019.



Casting en cours

Le projet a mis longtemps à mûrir. « C'est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré », avait révélé son producteur, Sébastien Charbit. La production s'était alors mise en quête de la perle rare auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des personnes trisomiques. C'est Samuel Allain-Abitbol qui a été choisi pour incarner le rôle de Rémy. Il a été repéré dans le téléfilm Mention particulière, diffusé en 2017 sur TF1, qui racontait les aventures de Laura, une jeune femme trisomique qui passe son bac. L'acteur sera également prochainement à l'affiche de Meurtres en Pays cathare sur France 3.

La fiction s'est directement inspirée de la réalité. Le Reflet à Nantes, Café Joyeux à Rennes et à Paris, O bell'endroit en Vendée… De plus en plus de restaurants ou coffee-shop font le pari de la diversité en n'employant que des cuisiniers ou serveurs autistes ou trisomiques. Des exemples qui permettent à des personnes avec un handicap mental d'être, enfin, mises au contact du public et surtout de faire valoir leurs talents. Elle n'est pas plus belle la vie ?