Allocation journalière proche aidant : comment la percevoir?

Depuis le 1er octobre 2020, les aidants qui travaillent peuvent bénéficier de l'Allocation journalière du proche aidant de 52,08 euros par jour. Quelles sont les conditions à remplir, comment déposer sa demande ? Mode d'emploi de l'AJPA.

Depuis le 1er octobre 2020, certains aidants qui réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie peuvent bénéficier de l'Allocation journalière du proche aidant (article en lien ci-dessous). Créée par l'article 68 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2020, l'AJPA s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de mobilisation et de soutien des aidants 2020-2022. Fin avril 2021, les Caisses d'allocations familiales avaient traité près de 8 497 demandes.

Qui peut la demander ?

Cette allocation s'adresse aux salariés du secteur privé ou de la fonction publique bénéficiaires d'un congé de proche aidant accordé par leur employeur, ou travailleurs indépendants, ou demandeurs d'emploi indemnisés. Attention : les retraités ne peuvent donc pas déposer de demande, sauf s'ils exercent une activité en plus de leur retraite et qu'ils la réduisent pour s'occuper d'une personne en perte d'autonomie.

Il faut également résider en France et avoir un lien étroit avec la personne aidée (conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant, personne avec laquelle elle réside ou qu'elle aide régulièrement).

La personne aidée doit, elle aussi, résider en France et avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % reconnu par la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) ou un degré de dépendance déterminé par le conseil départemental (Gir I à III).

Quel montant ?

Son montant journalier est de 52,08 euros net (après CSG déductible et non déductible et de la CRDS) pour les personnes seules et de 43,89 euros pour les personnes en couple.

Pour combien de jours ?

Elle est versée dans la limite de 66 jours sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Comment déposer une demande ?

Les personnes déjà allocataires peuvent effectuer la demande en ligne sur caf.fr ou via l'application mobile, dans la rubrique « Faire une simulation » et/ou « Demander une prestation ». Les personnes non allocataires peuvent télécharger, depuis le site caf.fr, une demande d'AJPA, la compléter et la renvoyer à leur Caf avec les documents demandés. Toutes peuvent également prendre un rendez-vous auprès de leur Caf pour faire leur demande.

Combien de jours restants ?

Chaque mois, les bénéficiaires recevront une attestation à compléter, précisant le nombre de jours de congés pris, à retourner à leur Caf afin de percevoir l'allocation. Dans leur espace « Mon compte » sur caf.fr et l'application mobile, ils pourront ensuite visualiser un compteur avec le solde de jours disponibles sur la page « Mes droits ».



Pour des infos complémentaires, consulter la page dédiée sur le site de la Caf (en lien ci-dessous), avec des réponses aux questions les plus souvent posées.

D'autres allocations ?

Pour en savoir plus sur les autres allocations versées par la Caf (AAH, AEEH, prime d'activité, RSA…), elle a mis en ligne son guide de 36 pages des prestations réactualisé en mai 2021 (article en lien ci-dessous). Cette année, trois aides font leur apparition dont l'AJPA.