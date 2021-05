BEL – une entreprise handi-accueillante!

Vous avez envie de travailler pour une entreprise aux marques iconiques et positives : La Vache qui Rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Leerdammer®, Apéricube® ? Bonne nouvelle ! Le groupe Bel recherche de nouveaux talents.

BEL est un groupe familial fondé il y a plus de 150 ans.

L'aventure de BEL commence dans le Jura, à Lons-le-Saunier en 1865. Grâce à une stratégie de croissance durable et ambitieuse, cette entreprise familiale est aujourd'hui un acteur majeur sur le marché du snacking sain laitier et fruitier en portions, dans de nombreuses régions du monde. Vous avez peut-être déjà goûté les produits incontournables de BEL : Babybel®, La Vache qui Rit®, Kiri®, Boursin®, Leerdammer®.

BEL, une entreprise engagée… for all, for good !

Aujourd'hui, Les collaborateurs partagent avec fierté les valeurs du groupe : Bienveillance, Audace et Engagement, et sont encouragés à cultiver l'excellence, l'agilité et la prise de risques. L'engagement du groupe se traduit d'une part par sa volonté de proposer une alimentation plus saine, responsable et accessible pour tous, et d'autre part, par ses engagements auprès de ses collaborateurs : construire un environnement de travail inclusif, du recrutement jusqu'au départ à la retraite !

BEL : une politique handicap volontariste.

Depuis 2011, Bel a mis en place des mesures visant à faciliter l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap : aménagements de postes et d'horaires, accompagnement dans les démarches RQTH, temps partiel senior handicapé… La mission Handicap et les « ambassadeurs handicaps » présents sur l'ensemble des sites mènent aussi régulièrement des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des collaborateurs.

Vous avez envie de nous rejoindre ? Rendez-vous sur le forum Hello Handicap !

Nous serons présent.e.s sur le forum Hello handicap du 25 au 28 mai 2021 avec de nombreuses offres à pourvoir sur l'ensemble de nos 8 sites, Suresnes, Lons-le-Saunier, Dôle, Vendôme, Pacy-sur-Eure, Sablé-sur-Sarthe, Evron et Mayenne !



Rendez-vous sur le stand Bel du forum pour découvrir toutes nos offres de stages, alternances, CDD et CDI => https://hello-handicap.fr/entreprise/511



A très vite !