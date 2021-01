Film "Presque" : les 1ers pas d'Alexandre Jollien au cinéma

Le film Presque retrace le périple de 2 amis, l'un valide, l'autre IMC, en quête de liberté. Cette comédie dramatique, interprétée par Bernard Campan et Alexandre Jollien, aborde le handicap et prône le mieux vivre-ensemble. En salle le 17 mars 2021.

Lausanne, Suisse. Louis est directeur d'une société de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il est infirme moteur cérébral (IMC). Il livre des légumes bio sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps dans les livres, à l'écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Un beau jour, les chemins des deux hommes se croisent et les voilà partis en corbillard conduire la dépouille de Madeleine au pied des Cévennes. Lors de ce périple égrainé de rencontres, Igor et Louis vont s'épauler pour conquérir, pas à pas, un art de vivre libertaire, et se délester du regard des autres, nous délivrant ainsi une leçon : aimer la vie telle qu'elle se donne et se départir de soi... Le film Presque, interprété et réalisé par l'acteur français Bernard Campan et le philosophe suisse Alexandre Jollien, sera dans les salles obscures le 17 mars 2021.

« Premiers pas » au cinéma...

Ce quatrième long-métrage de Bernard Campan marque les premiers pas d'Alexandre Jollien devant la caméra. IMC de naissance, il a passé 17 ans en institution spécialisée tout en parvenant à suivre une scolarité ordinaire avant de tomber sur celle qui changera sa vie... la philosophie (article en lien ci-dessous). Interrompu à la mi-mars en raison de la crise sanitaire, le tournage s'est achevé en juin 2020. Une comédie dramatique qui aborde le handicap, le bonheur, le respect, la philosophie, le vivre ensemble... Presque au cinéma ! Son credo ? « On ne naît pas homme, on le devient. »