Elèves handicapés : sans solution à la rentrée, témoignez!

Enfant handicapé sans solution de scolarisation adaptée ? Faites-le savoir en témoignant sur www.marentree.org. Objectif de cette 3e édition de l'opération #jaipasecole : anticiper une rentrée 2021 qui, pour certaines familles, s'annonce complexe.

Et de trois ! Parce que les rentrées se suivent et risquent de se ressembler, l'Unapei renouvelle son opération #jaipasecole. Objectif ? Zéro enfant en situation de handicap privé de rentrée. L'association déplorant que « le droit à l'éducation et à la scolarisation de milliers d'enfants ne sera pas respecté » entend ainsi alerter le gouvernement sur des « conditions » qu'elle juge « indignes de notre pays ». La plateforme dédiée marentree.org, à nouveau opérationnelle, permet aux familles confrontées à certains obstacles ou sans solution de faire part de leur situation.

Des témoignages convergents

Des parents témoignent : « Quatrième année sans situation pour mon fils déscolarisé depuis quatre ans », « Maman d'un garçon de neuf ans, je me suis retrouvée à devoir quitter mon travail car l'école ordinaire n'est pas en mesure de l'accueillir plus d'une heure trente par jour, malgré une AESH... », « Trois mois après la rentrée, mon fils de trois ans, avec un handicap moteur l'empêchant de se déplacer seul, ne peut pas aller à l'école »… Des pros aussi : l'IME d'Evreux ne dispose que d'un enseignant de l'Education nationale pour 34 élèves, qui ne leur permet de bénéficier que de quatre heures d'enseignement par semaine. Les carences sont nombreuses : absence de place à l'école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation inexistante, partielle ou inadaptée... « En ce début d'été, tous les parents qui s'apprêtent à partir en vacances sans savoir où sera scolarisé leur enfant sont invités à prendre part à cette mobilisation citoyenne », encourage l'Unapei. Elle ajoute que « l'exclusion ne s'arrête pas au jour de la rentrée, ces enfants restant souvent privés de solution pendant toute l'année, voire pendant toute leur enfance ! ». De son côté, l'association Toupi livre ses conseils pour les parents dans l'impasse (article en lien ci-dessous) : mise en demeure, action en justice, référé-liberté...

Rentrée 2021 : plus, plus, plus…

Le 5 juillet 2021 s'est tenu le Comité de suivi de l'école inclusive, en présence de deux ministres (handicap et éducation nationale), afin de faire le point sur les mesures prévues à la rentrée 2021 (article complet en lien ci-dessous). Il promet plus d'AESH, plus de PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement localisé), plus de formations des enseignants, plus de collaboration avec le médico-social et de dialogue avec les parents... Ainsi, en 2021, 400 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés, soit 20 % de plus qu'en 2017. « On peut saluer l'effort inédit mais la scolarisation reste encore un leurre » pour certains d'entre eux, remarque Arnaud de Broca, président du Collectif handicaps. Combien passeront encore cette année à travers les mailles du filet ?