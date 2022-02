Handicap : 2055 maisons en France pour des démarches faciles

Trouver une MDPH, se renseigner sur l'AAH, remplir une déclaration en ligne... Près de chez soi, les usagers, notamment handicapés, peuvent trouver de l'aide pour leurs démarches administratives. Le point sur les 2055 Maisons France services.

« Les gens ne sont pas formés pour comprendre l'administratif. Personne ne sort d'ici sans solution », assure Sabrina Degny, animatrice au sein de la Maison France services de Levallois-Perret (92). Cette situation concerne particulièrement les personnes en situation de handicap qui, face à la complexité de certaines démarches administratives, ne savent pas toujours à quelle porte frapper. Or il existe, depuis 2019, un dispositif d'accès simplifié aux services publics du quotidien, réparti dans toute la France. Au total, 2055 « maisons France services » promettent des réponses de proximité, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires (article en lien ci-dessous). « Chaque Français doit, à terme, pouvoir accéder à une Maison France services en moins de 30 minutes », promet le ministère de la Cohésion des territoires.



Ces points d'accueil fonctionnent comme des portes d'entrée vers d'autres établissements publics référents : le ministère de l'Intérieur, celui de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la MSA (Mutualité sociale agricole), la Poste mais aussi la Caf (Caisse d'allocations familiales) qui délivre, notamment, certaines prestations liées au handicap. Ils ont également vocation à humaniser les formalités numériques, alors que de nombreux sites, y compris « publics », restent peu accessibles aux personnes handicapées (article en lien ci-dessous).

Des infos handicap

Pour éviter de passer des heures à déchiffrer un formulaire sur internet, qu'il s'agisse d'une demande de carte grise, d'une déclaration de revenus incomplète ou d'une demande d'AAH (Allocation adulte handicapé), un agent « polyvalent » est missionné pour répondre à toutes les situations. Si ces espaces sont principalement fréquentés par des publics âgés, sujets à l'illectronisme (difficulté ou incapacité à utiliser les appareils numériques) ou étrangers, les personnes en situation de handicap peuvent également y trouver de l'aide. Il est en effet indiqué dans la Charte nationale d'engagement France services que les agents doivent être « formés aux prestations liées au handicap dépendantes de la Caf, de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de la MSA ou encore de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ».



Ils sont tenus de « fournir des informations générales sur la compensation du handicap et d'orienter les usagers vers la MDPH ou la Maison départementale de l'autonomie (MDA) si besoin », de « les guider dans le cadre de demandes de prestations dédiées via le site service-public.fr » et de « les accompagner dans la saisie numérique des formalités », toujours selon la charte. A ce titre, près de 20 % des demandes réalisées concernent les allocations familiales, soit 360 000 en 2021, selon la Caf, organisme partenaire, qui assure ainsi « un accueil de proximité auprès des publics ».

« Avant tout de la pédagogie »

Création d'adresse mail, impression ou scan, simulation d'allocations (notamment l'AAH), création d'identifiants pour accéder au service public en ligne… « Ici, on fait avant tout de la pédagogie, promet Sabrina Degny. Nous faisons notre maximum pour que les bénéficiaires obtiennent des recours sur les problèmes qu'ils rencontrent. »



Pour rappel, les Maisons France services ont vu le jour à l'issue du Grand débat national en avril 2019. Le président Emmanuel Macron avait alors annoncé la création de ces structures dans chaque canton d'ici la fin de son quinquennat, soit environ 2 000 structures dans tout le pays (article en lien ci-dessous). Pour retrouver une Maison près de chez soi, rendez-vous sur le portail France services (en lien ci-dessous).