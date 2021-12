La Maison nationale de l'autisme ouvrira au printemps 2022

Promise par Emmanuel Macron, la Maison nationale de l'autisme doit ouvrir ses portes au printemps 2022 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Elle se veut un hub physique et numérique pour informer et soutenir les familles.

Emmanuel Macron s'y était engagé lors de la Conférence nationale du handicap de 2020 : la création d'une « maison nationale de l'autisme ». Elle sera implantée aux portes de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au printemps 2022, à « proximité du campus Condorcet près du métro Front populaire », selon une information de France Bleu Paris. Si le projet était dans les tuyaux depuis quelques mois, il vient d'être officialisé par Karine Franclet, suite à un échange avec Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap. Sur Twitter, la maire UDI se dit « très heureuse de la participation de (sa) ville dans ce projet à fort impact pour le quotidien de nombreux Français ». Elle est portée par la délégation interministérielle de la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement qui y voit un « sujet qui traverse et regarde toute la société ».

Maison de l'autisme, pour qui ?

« Je souhaite que nous puissions créer une maison de l'autisme qui sera le lieu de ressource pour les familles encore trop souvent désemparées, avait déclaré le chef de l'Etat. Elle permettra à toutes les associations de se retrouver, d'avoir accès aux meilleures pratiques et à la connaissance de toutes ces aides et de tous ces dispositifs. » Elle prévoit : « un hub d'écoute, d'orientation et de service pour les familles, un carrefour d'échanges et de co-construction, un agrégateur d'informations certifiées et à jour ». Ce lieu « adapté et ouvert sur la ville » sera à la fois « physique » et « numérique » afin d'avoir une « vocation autant nationale que locale », permettant d'être accessible H24 et d'être « réactive si l'actualité le nécessite ». Elle sera également un lieu d'accueil pour les chercheurs qui travaillent sur l'autisme. Les 15 et 16 novembre 2021 ont eu lieu des ateliers de travail, l'objectif étant d'associer des représentants d'associations, de pair-aidants, d'usagers et de professionnels.