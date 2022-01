Le numérique, secteur d'avenir pour les talents handicapés?

Alors que débute la Semaine des métiers du numérique, organisée par Pôle emploi du 24 au 28 janvier 2022, l'Agefiph se mobilise pour faire du numérique un secteur d'opportunités pour l'emploi des personnes handicapées. 200 000 postes à la clé !

200 000 postes à pourvoir dans les métiers du numériques d'ici 2025 ? « C'est autant d'opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap ! », assure l'Agefiph, fonds dédié à leur emploi dans le privé. A l'occasion du lancement de la Semaine des métiers du numérique, organisée par Pôle emploi du 24 au 28 janvier 2022, elle les incite à tenter leur chance dans ce secteur prometteur, dans lequel l'emploi progresse 2,5 fois plus rapidement que la moyenne. Afin qu'elles puissent s'en saisir, mais aussi pour inviter les employeurs à miser davantage sur leurs compétences, l'Agefiph a développé plusieurs initiatives innovantes avec des « acteurs du numérique reconnus ». Objectif : passer d'un « numérique contraignant » à un « numérique facilitant », source d'opportunités pour améliorer le quotidien.

Mettre en avant les talents en situation de handicap

A l'heure de la digitalisation, trouver des collaborateurs qualifiés est un enjeu majeur pour les employeurs du numérique qui peinent à recruter des profils spécialisés dans de nombreux métiers (programmation, technologies du numérique, gestion des données et de l'information, cybersécurité, intelligence artificielle, etc.). Pour répondre à leurs objectifs de recrutement, la stratégie de l'Agefiph vise à accroître la place des talents en situation de handicap (vidéo ci-contre) grâce à un meilleur « sourcing » des profils, des formations adaptées, un accompagnement et un recrutement plus efficaces.

3 initiatives prometteuses

Pour ce faire, cette année, l'association mise plus particulièrement sur trois projets prometteurs. Le premier ? L'expérimentation d'un diagnostic « numérique et handicap » au service des directions des services informatiques afin d'y renforcer l'emploi de ces salariés et la collaboration avec le secteur adapté et protégé (EA et Esat). C'est aussi un tour de France de sensibilisation aux métiers du numérique avec le programme DéClicsNumériques qui vise à accompagner 10 000 personnes dont 16 % en situation de handicap.



Autre initiative innovante : le développement d'un consortium « inédit » pour détecter des talents, les accompagner et les former aux métiers du numérique, à travers l'expérimentation THalent Digital qui a pour ambition d'orienter 500 demandeurs d'emploi en situation de handicap vers les métiers du numérique d'ici 2023.



Enfin, la mobilisation de l'intelligence artificielle pour prototyper un jeu permettant de repérer le potentiel d'une personne en situation de handicap à s'orienter vers un métier du numérique et susciter chez elle l'envie de se former devrait être prochainement disponible.