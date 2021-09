Rentrée littéraire : 300 livres adaptés en audio et braille

Pour faire face à la pénurie de livres accessibles, l'association Valentin Haüy en adapte 300 au format audio et braille afin de permettre au public "empêché de lire" d'accéder gratuitement aux nouveautés littéraires 2021 en même temps que les autres

« La lecture est un droit », revendique l'association Valentin Haüy (VH) en cette rentrée littéraire. Pourtant de nombreuses personnes déficientes visuelles, intellectuelles ou encore « dys » n'y ont toujours pas accès. Et pour cause... Seuls 8 % des ouvrages édités chaque année en France font l'objet d'une adaptation. Pour permettre aux publics dits « empêchés de lire » de découvrir, en même temps que tout le monde, les nouveautés littéraires 2021, l'association met à disposition gratuitement plus de 300 livres au format audio et braille numérique. Poèmes, documentaires, livres jeunesse, nouvelles, romans policiers, historiques... Un catalogue complet pour tous les goûts et tous les âges !

Livres dispo par téléchargement ou CD

« C'est la seule et unique occasion de l'année où nos bénéficiaires disposent d'un livre le même jour que leurs proches. Cette immédiateté et cette simultanéité n'ont pas de prix ! », estime Céline Bœuf, responsable adjointe de la Médiathèque VH. En tant qu'éditeur spécialisé, l'association est partenaire de l'opération « Rentrée littéraire accessible » organisée par le Syndicat national de l'édition avec le soutien du Centre national du livre. Elle est ainsi autorisée à récupérer en amont les fichiers des ouvrages à paraître pour les adapter en version accessible audio (voix de synthèse ou humaine) et braille intégral et abrégé (numérique ou papier). Une fois le livre adapté, les abonnés de la médiathèque peuvent en disposer en téléchargement via la plateforme Eole (en lien ci-dessous) ou, à leur convenance, sous forme de CD expressément gravés pour eux. Le Centre d'enregistrement et de production sonore de l'association participe également à cette rentrée littéraire en présentant, le jour de leur sortie en librairie, neuf titres lus par des donneurs de voix bénévoles. En 2020, 1 600 livres ont ainsi été adaptés en voix humaine.

281 024 livres adaptés en un an

« Nous faisons face à une véritable pénurie en matière de livres accessibles. C'est pourquoi l'association travaille à adapter, promouvoir et propose plusieurs milliers d'ouvrages chaque année », développe Laurette Uzan, responsable de la médiathèque Valentin Haüy, qui dispose d'un catalogue de plus de 56 000 livres audio et 20 000 autres en braille (papier et numérique). Au total, en 2020, elle a fourni 281 024 documents adaptés à 10 381 personnes handicapées.