Touché par leur clip, Grand corps malade en visite en rééduc

Touché par un clip tourné par des patients d'un centre de rééducation sur les paroles de sa chanson "Pas essentiel", Grand corps malade est allé à leur rencontre avant son concert au Zénith de Nantes. Parenthèse émotion !

« Pas essentiel ! » Sur ce titre de Grand corps malade, les patients, familles et professionnels d'un centre de rééducation s'en donnent à cœur joie, reprenant dans un clip (ci-contre) les paroles du slameur. « Puisque la vie est une succession de superflus, soyons super fous et superficiels », dit la chanson. L'objectif étant de « montrer tous ces moments de vie essentiels auprès de personnes en situation de handicap dans une période de transition ». Ce film a été réalisé par l'APRAIH (Association pour la recherche animation insertion handicap) au sein du Pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Cette belle initiative « qui donne la pêche » selon ses concepteurs a été vue près de 50 000 fois. Elle s'achève par ces mots : « Vous l'avez compris, on est tous fan de vous. Alors vous on attend »...

Une visite espérée

Message reçu ! Le 4 décembre 2021, avant de monter sur la scène du Zénith de Nantes, l'artiste a fait un détour pour rendre visite à ses fans. « C'était obligatoire », selon lui. Etant lui-même passé par la case rééducation après l'accident qui l'a rendu paraplégique - période évoquée dans son film Patients en 2017 (article en lien ci-dessous)-, il s'est dit sensible à l'initiative : « C'est touchant, c'est nourrissant. On a tous des masques mais j'ai vu plein de beaux regards, j'ai vu des regards humides, j'ai vu des sourires dans les yeux, des gens qui étaient contents ; et moi aussi j'étais content d'être là », a-t-il confié à France info. Autre raison de se réjouir, il a offert des places pour son prochain concert. « Cool Man, a réagi Moufida. Votre venue était inespérée et tant espérée. Vous regonflez les roues, amortissez les béquilles et donnez encore plus d'élan à tous, leurs intimes, et surtout le personnel que je tiens à saluer, un appui solidaire, salvateur et fédérateur ».