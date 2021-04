Accessibilité: une rampe d'accès conçue avec 15 000 Lego

A Charleville-Mézières, 15 000 briques Lego ont été collectées pour construire une rampe d'accès à un bar. Cette initiative locale, appelée RampEgo, lancée par APF France handicap en octobre 2020 s'apprête à être généralisée sur tout le territoire.

A Charleville-Mézières, dans le Grand-Est, le bar La bourbonade a déployé, le 26 avril 2021, une rampe d'accès flambant neuve pour accueillir les futurs clients en fauteuil roulant, lorsque la situation sanitaire le permettra. Sa particularité ? 15 000 briques en Lego tapissent ses 12 cm de haut et 80 cm de large. Le fruit d'un travail de 50 heures minutieusement accompli par les bénévoles de la délégation APF France handicap des Ardennes. Une initiative qui casse des briques !

Bientôt 50 points de collecte dans toute la France

L'association présentait le prototype de la RampEgo pour la première fois en octobre 2020. Un projet inédit qui faisait des envieux outre-Rhin, prêts à mettre le prix pour cette rampe colorée. L'objectif ? Améliorer l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes en situation de handicap, sensibiliser les professionnels mais aussi fédérer. Pour ce faire, l'asso lançait un appel aux dons, invitant chaque citoyen à apporter sa « brique » à l'édifice de l'inclusion. Une trentaine de points de collecte avaient alors été mis en place dans les Ardennes et la Marne. Six mois plus tard, l'opération s'apprête à être généralisée sur tout le territoire, grâce à un partenariat avec la Mutuelle générale de l'Education nationale. Une cinquantaine de points de collecte Lego devraient ainsi être déployés en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Val-de-Loire, Ile-de-France, Normandie ou encore en région Paca.

Campagne #MarchesAttaque

En parallèle, APF France handicap lance la campagne de sensibilisation #MarchesAttaque, le 26 avril 2021 (article complet en lien ci-dessous). Durant une semaine, elle entend mettre en lumière les difficultés en matière de mobilité et d'accessibilité. Parce qu'une image vaut mille mots, l'asso a déployé un trompe-l'œil d'escalier fissuré, éventré à Paris, Marseille, Lyon et Brest. Son cri de ralliement ? « L'accessibilité, un droit pour tous ! »