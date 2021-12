Lyon : les Halles inclusives, marché de Noël 100 % handicap

Un marché de Noël d'un genre nouveau ouvre ses portes le 18 décembre 2021 au Centre de congrès de Lyon. Ces " Halles inclusives " comptent mettre en valeur les produits de travailleurs handicapés, afin de créer de nouveaux réflexes responsables.

A l'heure où les marchés de Noël illuminent les villes de France, un modèle d'un genre nouveau s'ouvre à Lyon le 18 décembre 2021, de 10 à 18h. Il s'agit en effet de la première édition des « Halles inclusives » qui se tiendront au sein du Centre de congrès de la ville, à l'initiative de l'association Prête-moi tes ailes. L'intégralité des exposants (une quarantaine sur 2 000 m2) sont des travailleurs en situation de handicap, venus proposer leurs produits artisanaux ou leurs prestations. Ils sont employés dans des ESAT (établissements et services d'accompagnement par le travail) ou des entreprises adaptées ou sont travailleurs indépendants en situation de handicap. De multiples tentations pour finaliser les derniers achats à quelques jours des Fêtes : alimentation, vêtements, bijoux, déco, cosmétique, électronique…

Une filière made in France

L'occasion, surtout, de « mettre en lumière » le savoir-faire de ces professionnels souvent méconnus, venus de toute la France (principalement d'Auvergne-Rhône-Alpes). L'objectif étant à la fois de sensibiliser le grand public et de mobiliser les entreprises à l'intérêt de la sous-traitance. Près de 150 000 personnes en France travaillent dans les secteurs adapté et protégé au sein de 1 450 Esat et 800 EA, dans plus de 200 filières. Ces Halles inclusives sont donc l'occasion de créer de nouveaux réflexes responsables grâce à des circuits artisanaux, locaux ou made in France. « Une invitation à reconnecter les Hommes entre eux », selon Sylvain Douce, directeur du Centre de Congrès de Lyon.

Parrainée par le chef Grégory Cuilleron

Clotilde Jenoudet-Henrion, présidente de Prête-moi tes ailes, veut en faire un « tremplin pour les travailleurs comme pour les structures qui sont à leurs côtés ». Maman d'un jeune garçon porteur de trisomie 21, elle a créé cette association en 2019 afin de sortir de l'isolement les familles concernées par le handicap cognitif. Cette première édition est parrainée par Grégory Cuilleron, chef cuisinier lyonnais, lui-même né avec une agénésie de l'avant-bras gauche, qui s'engage en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Au programme !

Cette journée propose également une kyrielle de rendez-vous : la rencontre avec deux auteures mamans d'enfant avec trisomie 21, Carole Boudet (L'effet Louise en 2020) et Vanessa Arcos (1 chance sur 666), la présence de familles d'accueil de l'association Handi'chiens, une expo photo ou encore un parcours de sensibilisation ludique au handicap.



Le catalogue et le programme sont à retrouver sur www.les-halles-inclusives.fr