Entreprise intermédiaire : meilleure approche du handicap?

En France, les 5 400 entreprises de taille intermédiaire, parfois démunies face au sujet du handicap, vont pouvoir compter sur l'expertise de l'Agefiph pour changer leurs pratiques et stratégies RH. Un partenariat est signé en novembre 2021.

Comment accélérer l'intégration des travailleurs handicapés dans les politiques de ressources humaines et sociétales des « entreprises de taille intermédiaire » ou ETI ? Pour y répondre, l'AGEFIPH a signé le 25 novembre 2021 un partenariat avec le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI). Cette démarche conjointe fait écho à la convention Etat / Agefiph 2021-2023 dont l'un des axes principaux est le renforcement de l'accompagnement des entreprises par les conseillers de ce fonds dédié à l'insertion des personnes handicapées dans le privé.

Des employeurs démunis ?

Partant du constat que, « comme beaucoup d'employeurs, ses dirigeants sont démunis sur le sujet du handicap » », même si depuis 2018 la loi impose aux entreprises de 250 salariés et plus de nommer un référent handicap (article en lien ci-dessous), les ETI vont ainsi pouvoir « bénéficier de l'expertise de l'Agefiph pour mettre en place un plan d'action handicap opérationnel et mesurer leur progression sur la base d'objectifs concrets », assure le secrétariat d'Etat au Handicap, qui a initié cette démarche en septembre 2021. Il ajoute qu'ils « doivent aller au-delà de la gestion de situations individuelles de collaborateurs handicapés pour développer un véritable plan d'actions handicap, porté par la direction, diffusé au sein du personnel et partagé dans le dialogue social ». Cela passe par l'élaboration d'une feuille de route avec des objectifs : sensibilisation des managers, sourcing inclusif, apprentissage, maintien en emploi, achats responsables.

Une ETI, c'est quoi ?

Catégorie intermédiaire apparue en 2008 entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises (GE), une ETI compte entre 250 et 4 999 salariés, avec un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ; ce peut aussi être une entreprise de moins de 250 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Ayant plus de 20 salariés, elles sont soumises à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés. Sophie Cluzel juge leur poids « indéniable », notamment via un maillage qui couvre l'ensemble du territoire, tout particulièrement dans les villes moyennes et les zones rurales. On en dénombre 5 400 en France qui emploient plus de 3,4 millions de salariés. « La thématique du handicap en entreprise est un véritable levier d'innovation RH et de diversité dans les ETI, s'inscrivant dans leur stratégie de développement à long terme », assure Olivier Schiller, administrateur du METI et PDG de Septodont.