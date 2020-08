Pensions d'invalidité : la hausse reportée à l'automne

La hausse des pensions d'invalidité devait intervenir au 1er avril 2020. Mais les pensionnés ne l'ont pas observée sur leur compte en banque. L'Assurance maladie a reporté cette augmentation " à l'automne ", avec néanmoins un effet rétroactif.

Les pensions d'invalidité devaient, comme chaque année au 1er avril pour les prestations sociales, être revalorisées en 2020 (avec un paiement début mai). « Mais ma pension n'a pas été augmentée », s'inquiète début mai Derrick sur le forum des assurés Ameli. Réponse des services dédiés : « On observe un délai dans le paiement de cette revalorisation ».

Jusqu'à l'automne

Les pensionnés devront en réalité patienter… « jusqu'à l'automne ». C'est la réponse, évasive, qui a été donnée à nos confrères du site Faire face par la Caisse nationale d'assurance maladie. Nouvelle rassurante malgré tout : un rattrapage est prévu pour toutes les mensualités depuis avril. La Cnam avance, pour justifier ce report, le prétexte de la crise du Covid et la « mobilisation des ressources à la gestion en urgence ». Mais, dans ce cas, pourquoi l'AAH (Allocation adulte handicapé) n'a-t-elle pas été également affectée ? Rappelons qu'elle a bel et bien augmenté de 2,7 euros le 1er avril 2020 (+ 0,3 %), passant à 902,7 euros à taux plein (article en lien ci-dessous).

Quelle hausse pour les pensionnés ?

En 2018, le gouvernement avait décidé une hausse limitée des pensions d'invalidité à 0,3 % mais, à la faveur du mouvement des Gilets jaunes et du Grand débat national, Emmanuel Macron annonçait, en avril 2019, une réindexation de 0,9 % pour l'année 2020. Ce coup de pouce ne concernait toutefois que les « petites » pensions inférieures ou égales à 2 000 euros brut par mois. Pour les autres, tout comme les titulaires d'une rente accident du travail-maladie professionnelle, la hausse de 0,3 % devait s'appliquer. Rappelons qu'au 1er avril 2019, ces pensions n'avaient été réévaluées que de 0,3 %, suscitant l'indignation des personnes concernées ; l'inflation étant de 1,8 % sur les douze derniers mois, elles avaient déploré une perte de leur pouvoir d'achat.

L'ASI et la pension des chefs d'entreprise ?

A noter que l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), minimum social dédié aux pensionnés d'invalidité disposant de faibles ressources, a, quant à elle, été revalorisée de manière exceptionnelle au 1er avril 2020 pour garantir un niveau de revenu de 750 euros par mois, soit une augmentation de 27 à 45 euros par mois selon les situations.

Enfin, la pension d'invalidité des chefs d'exploitation a également été relevée au 1er janvier 2020 pour atteindre au moins 319 euros par mois pour une invalidité partielle et 565 euros par mois pour une invalidité totale, ce qui représente un gain de 29 euros par mois dans le premier cas et de 200 euros dans le second.