Présidence française de l'UE: quelle place pour le handicap?

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron a livré ses grandes priorités et promet l'accessibilité de sa communication. Une conférence sur le handicap est prévue en mars 2022.

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Si c'est la première fois depuis 13 ans, notre pays a déjà présidé à 12 reprises ce Conseil depuis 1958. Emmanuel Macron s'est exprimé le 9 décembre 2021 lors d'une conférence de presse télévisée afin de livrer ses priorités. Son credo : « Relance, puissance et appartenance ». « Face à la crise sanitaire, l'affirmation de puissances agressives ou le dérèglement climatique, la meilleure réponse est européenne », selon le chef de l'Etat.

Une communication accessible

Le handicap, qui concerne 100 millions d'Européens, n'est pas explicitement évoqué lors de ce discours ni dans le dossier de presse. Seule info dédiée, la présidence française dit vouloir être exemplaire dans au moins un domaine « l'accessibilité »... si ce n'est de l'Europe, au moins de sa communication ! Elle « s'inscrira dans le cadre de la charte d'accessibilité de la communication de l'État » mise en œuvre en 2021 (article en lien ci-dessous) afin de « proposer une information lisible et compréhensible par tous ». Le discours télévisé d'Emmanuel Macron était d'ailleurs interprété en langue des signes française, comme cela se fait pour les grandes annonces officielles depuis le début de la pandémie. Il a, par ailleurs, défendu un programme culturel européen centré sur l'accessibilité des œuvres d'art à ceux qui en sont le plus éloignés, afin de « développer notre sensibilité commune ». Pour APF France handicap, cette présidence « constitue une réelle opportunité de faire avancer des dossiers concernant le handicap au niveau européen » et souhaite y « être pleinement associée ». Début 2021, l'association avait envoyé sa liste de priorités à Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap.

Une conférence sur le handicap en mars

400 événements sont prévus en France en six mois, « respectueux de l'environnement », qui promettent « d'inclure tous les publics ». Au programme de ceux consacrés plus particulièrement au handicap :

• Une conférence ministérielle est prévue le 9 mars 2022 pour faire un premier bilan de la mise en œuvre de la nouvelle la Stratégie 2021-2027 de la Commission européenne en faveur des personnes handicapées (article en lien ci-dessous). Le 9 décembre 2021, Sophie Cluzel a d'ailleurs échangé avec la Commissaire européenne à l'Égalité pour « avancer ensemble sur cette stratégie ».

• Une autre sera dédiée le 28 février 2022 au parcours de soins et de recherche pour une politique européenne des maladies rares, avec l'objectif d'émettre des recommandations pour faire évoluer les réglementations européennes dans ce domaine et la préparation d'un plan européen à l'horizon 2030.

Conseil de l'Union européenne, c'est quoi ?

Aussi appelé «Conseil des ministres de l'Union européenne», le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des États membres. Il est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l'Union européenne dans neuf grands domaines. La France succède à la Slovénie, avant de passer le flambeau à la République tchèque. Chaque État membre assure ainsi, par rotation, la PCUE durant six mois ; il organise et préside les réunions, élabore des compromis, rend des conclusions et veille à la cohérence et à la continuité du processus de décision, en veillant à une bonne coopération entre tous les États membres et assurant les relations du Conseil avec la Commission et le Parlement européens. C'est aussi lui qui il établit le budget annuel européen, avec le parlement. Il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union ni avec le Conseil de l'Europe, organisation qui promeut le développement des droits de l'Homme.



Pour en savoir plus, le site internet de la présidence française est accessible à l'adresse suivante : www.europe2022.fr. Il propose de nombreuses informations sur les événements institutionnels, politiques et culturels, les dernières actualités, le programme... A suivre également via #PFUE2022.