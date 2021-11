Que pensez-vous de la stratégie autisme TND : témoignez !

Du 22 novembre au 30 décembre 2021, les personnes autistes, "dys", TDI ou TDAH sont invitées à participer à la 3e étude sur l'impact de la Stratégie autisme et TND. Objectif : mesurer la progression de leur qualité de vie, en quelques clics.

Chaque année, 10 % des enfants naissent avec un trouble du neurodéveloppement. Autisme, troubles « DYS », du développement intellectuel (TDI) ou encore du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)... Plusieurs centaines de milliers de Français sont concernés. Du 22 novembre au 30 décembre 2021, ils sont invités à participer à la troisième édition de l'étude sur l'impact de la Stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement (TND) via un questionnaire en ligne (en lien ci-dessous). Objectif ? Mesurer, d'une année sur l'autre, la progression de leur qualité de vie et contribuer à faire évoluer cette stratégie.

5 thèmes majeurs

L'enquête s'articule autour des cinq grandes thématiques qui répondent aux enjeux essentiels décrits par les familles : la petite enfance, en interrogeant le diagnostic et l'accompagnement qui en découle ; la scolarisation, avec des questions relatives à la poursuite d'une scolarité et la prise en compte des besoins particuliers des enfants ; la vie adulte avec des questions sur l'emploi, la participation à des activités culturelles, sportives et sur l'adaptation des structures. Mais aussi la formation des acteurs et la satisfaction des familles et des personnes elles-mêmes avec des questions qui concernent la préservation de l'emploi des parents à la suite du diagnostic, l'impact du handicap de l'enfant sur la vie quotidienne, etc. A noter que ce questionnaire est également disponible en facile à lire et à comprendre (FALC).

14 000 réponses en 2020-2021

En 2019-2020, le premier volet avait mobilisé plus de 12 000 personnes (article en lien ci-dessous). Les résultats mettaient en évidence le besoin d'extension du repérage précoce aux enfants de plus de 6 ans et la nécessité d'accélérer la sensibilisation des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à l'autisme et aux TND. Ce constat avait notamment entraîné la création d'un dispositif de repérage et d'accompagnement pour les enfants de 7 à 12 ans (article en lien ci-dessous). En 2020-2021, 14 000 personnes avaient participé à la 2e édition, qu'en sera-t-il pour la troisième ?